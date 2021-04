(Domnevni) plagiatorji na sramotilnem stebru (FOTO)

Izvoz slovenskega hita

Leta 2018 je bančni račun Jana Plestenjaka postal bogatejši. Priljubljena ameriška skupina Train je namreč privolila v zunajsodno poravnavo zaradi domnevne kršitve avtorske pravice, in sicer uporabe glasbe refrena ene največjih slovenskih uspešnic A veš, ki jo je Alya predstavila leta 2007, kot avtor pa se pod besedilo in glasbo podpisuje Jan Plestenjak.

Nagrajena in obtožena

Ko sta Lady Gaga in Bradley Cooper v filmu Zvezda je rojena zapela pesem Shallow, sta v hipu osvojila svet. A pozneje se je izkazalo, da naj bi bila pesem, za katero je pevka prejela številne nagrade, pravzaprav ukradena uspešnica neznanega skladatelja.

Rudana je drago stala

Skupina Pop Design je pesem Na božično noč izdala leta 1992, a leta pozneje se je izkazalo, da je skladba, ki jo pojemo vsak december, pravzaprav plagiat. Avtorja melodije pesmi sta namreč Grant Stevens in Micki Meuser, ki sta v okviru skupine The Window Speaks pesem z naslovom Man of the World izdala leta 1987. Miran Rudan in Tone Košmrlj sta morala avtorjema izplačati 11.000 evrov.

Kisli nasmehi

Pred desetletji je v javnosti odmevala afera, ko je na dan prišla resnica, da je skupina The Beach Boys ukradla pesem Chucka Berryja Sweet Little Sixteen iz leta 1958 in v svet poslala uspešnico Surfin' USA. Uspeh tožbe je bil delen, pravice je pridobil Berryjev založnik, a kot avtor pa ni bil podpisan do leta 1966.

Vrtoglavi znesek

Priljubljeni pevec Ed Sheeran je leta 2017 plačal 20 milijonov dolarjev za poravnavo tožbe, v kateri ga je Matt Cardle obtožil, da je uspešnica Photograph kopija njegove skladbe Amazing. Plagiatorstva so ga obtoževali tudi pri uspešnici Thinking Out Loud.

Prepisane vrednote

Nekdanji prvi dami ZDA Melanii Trump so leta 2016 očitali, da je svoj govor prepisala. Na konvenciji republikancev je izpostavila iste poudarke kot leta 2008 Michelle Obama. Slednja je govorila o vrednotah, kot so trdo delo, spoštovanje do ljudi in spoznanje, da je edina omejitev uspeha moč sanj in pripravljenost zanje delati.

Opravičilo

Leta 2014 je filozof Slavoj Žižek pristal v središču plagiatorske afere. Na spletu so se namreč pojavili dokazi, da je besedilo, ki ga je Žižek spisal o knjigi Kultura kritike Kevina MacDonaldsa, pravzaprav kopija besedila Stanleyja Hornbecka v reviji American Renaissance. Žižek se je za dogodek opravičil in poudaril, da je zgolj objavil povzetek, ki mu ga je poslal prijatelj.

Milostno sodišče

Pred dobrim desetletjem je režiser James Cameron povzročil škandal. Ideje za svojo filmsko uspešnico Avatar naj bi namreč črpal iz znanstvenofantastičnih knjig Noon in Noon Universe, ki sta jih brata Arkady in Boris Strugatsky napisala sredi 60. let prejšnjega stoletja. Sodišče je naposled odločilo, da je scenarij filma Avatar vendarle plod idej Jamesa Camerona.

Ob svetovnem dnevu knjige in avtorskih pravic, ki ga zaznamujemo 23. aprila, smo se spomnili najodmevnejših primerov plagiatorstva, zaradi katerih sta domača in tuja javnost s prstom kazali na znane obraze in jih tako ali drugače privezali na sramotilni steber.Nekateri med njimi so se izmazali le z opominom ali grajo, drugi pa so morali seči globoko v žep, da so oprali svoje dobro ime.