Dominika Švarc Pipan z novo sporoča: Krajše je slajše (FOTO)

Ministrica Dominika Švarc Pipan je prenovo videza poimenovala pomladansko čiščenje. Znebila se je zajetne dolžine las in nam sporočila, da se s svežo pričesko počuti še bolj svobodno. To je občutila na plesišču, kamor se je odpravila po štiriletnem premoru. Z možem Maticem sta namreč redno plesala swing, vendar sta ji kariera in materinstvo malce spremenila prioritete.

Dominika in Matic sta izurjena plesalca svinga.

Občutek je bil fenomenalen, pravi, prav blagodejno je bilo malce osvežiti znanje korakov in koreografij. Ples je kot vožnja s kolesom, ko jo enkrat usvojiš, je nikoli ne pozabiš. Vrtela sta se in uživala kot v dobrih starih časih in sklenila, da ne bosta ponovno čakala štiri leta, preden bosta naslednjič zasukala pete. Vsekakor pa se prileže, da lahko včasih zamenja politični parket za plesnega.