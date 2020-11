Dominik Bagola: Zaplešite z njim v drugačen svet

Nič ne ostane, vse se spremeni...

Kljub situaciji, v kateri smo, številni glasbeniki ne počivajo, pač pa v novi realnosti z ustvarjalnimi nitmi pletejo sveže melodije. Eden od njih je tudi, znan kot Balladero, ki zdaj v sodelovanju zpredstavlja novo skladbo Drugačen svet.V njej se glasbenik sprašuje o drugačnem svetu, ki nas v teh dneh, mesecih in prelomnem letu 2020 obdaja z mračno tančico negotovosti. »V času, ki nas precej neprizanesljivo tišči k tlom, moramo ohraniti drznost in zagon, spremeniti ustaljene vzorce, se pogumno podati iz cone udobja ter zaplesati z izzivi, ki so pred nami,« sporoča Dominik.Tudi zato skladba, ki prihaja v eter v zgodovinsko zahtevnem obdobju, v refrenu povzame negotovo stanje, v katerem se vse spremeni, a navdih za ustvarjanje ostaja. Prisluhnite ji in najdite nekaj trenutkov tudi za brezskrben ples.