Domen Prevc na nepozabni afriški avanturi (Suzy)

Najboljši smučarski letalec minule zime in aktualni svetovni rekorder v poletih Domen Prevc se je po končani sezoni, ki jo je med drugim kronal z zlato medaljo na svetovnem prvenstvu in malim kristalnim globusom v poletih, odpravil na daljši oddih, tako kot številni kolegi. Pot ga je tokrat zanesla v Afriko, in sicer v Tanzanijo, ki je znana kot dežela barv, okusov, čudovite pokrajine in gostoljubnih ljudi.

To potovanje je popolnoma spremenilo moj pogled na svet!

Med bivanjem v teh izjemnih krajih je odkrival naravne znamenitosti in s spletnimi prijatelji delil nekaj utrinkov, po vrnitvi v domovino pa razkril, kako mu je omenjena avantura spremenila življenje. »To je bilo potovanje, ki se ga bom vedno spominjal. Videl sem veliko nepozabnih in neverjetnih prizorov, od prostrane pokrajine, živali in belih gorskih vrhov do ljudi in kulture. V Tanzanijo sem odpotoval v pričakovanju, da bom videl nekaj živali na safariju, vendar je to popolnoma spremenilo moj pogled na svet!« je iskren.

Prav tako ga je očaral osupljiv sončni zahod, ko ognjeno nebo in divje živali ustvarjajo enega najbolj nepozabnih prizorov na svetu. Zahvalil se je vsem, ki so ga spremljali na poti, saj je bilo afriško doživetje zaradi njih še lepše. »Zaradi njih se mi je še bolj vtisnilo v spomin,« je zapisal ob seriji osupljivih fotografij.

Doživel je veliko afriško avanturo.

Prepričal je bil, da bo videl le nekaj živali, a je izkusil mnogo več.

Zahvalil se je druščini, ki ga je spremljala na poti.