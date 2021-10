Domen Kumer: Premagal sem svoj največji strah

Pravijo, da nisi pravi Slovenec, če ti ni uspelo osvojiti Triglava, in pevec Domen Kumer se lahko glede tega končno ponosno potrka po prsih. Pred kratkim se je z družbo odpravil na Triglav, kar je bil zanj pravi podvig. Premagal je namreč svoj največji strah, strah pred višino, ki ga je v svoj primež stisnil, ko je pred dvema desetletjema čudežno preživel hudo nesrečo v Kaprunu.



»Pred vzponom sem imel strahospoštovanje do Triglava, ker imam zadnjih dvajset let izjemno velik strah pred prepadi in višino. To je bil zame eden najtežjih psihofizičnih preizkusov v življenju,« je priznal Domen, ki pa ga je na vrhu pričakalo sonce in je v trenutku, ko je stal na najvišjem vrhu Slovenije, dojel, da je bila njegova želja po vzponu na Triglav vsa ta leta resnično močnejša od strahov.

