Domen Kovač: pevec, bobnar in gasilec

Odraščal je v veliki družini, v kateri je najmlajši, in ima tri brate ter dve sestri. »Nekaj se jih je že poročilo in si ustvarilo svoje družine, sam pa za zdaj ostajam doma,« nam pove bobnar in pevec Ansambla Fehtarji, medtem ko pri Ansamblu Jureta Zajca poje ob Maji Berce, nekdanji pevki Ansambla Saša Avsenika. Kot pravi, se rad spominja svojega otroštva, posebej veliko časa pa je preživel s starim očetom in mu pomagal pri hišnih opravilih in delu v njegovi tišlarski delavnici pa tudi v čebelnjaku.

»Vesel sem, da me je ob starših prav on naučil veliko koristnega za življenje, predvsem pa delovnih navad. A seveda sem se, kot vsi otroci, vedno razveselil igrač, predvsem traktorjev in traktorskih priključkov. Z bratom sva si iz lastnih prihrankov kupila kar nekaj siku traktorjev in priključkov, od prikolic, balirk, plugov, skratka priključkov za eno veliko kmetijo. In vse te igrače so skrbno shranjene v škatlah še danes in bodo zagotovo nekoč v rokah mojih otrok,« pravi Domen, ki si družine še ni ustvaril, se pa odlično počuti v družbi nečakov in nečakinj.

Šest let je že član Ansambla Jureta Zajca.

Z glasbo se je srečal zelo zgodaj. »Odkar pomnim, smo pri nas doma peli, tako otroške kot ljudske pesmi, poslušali pa narodno-zabavno glasbo. In že takoj, ko sem začel hoditi v šolo, sem se pridružil šolskemu pevskemu zboru, katerega član sem bil vse do konca. Vmes sem začel obiskovati glasbeno šolo, smer tolkala, ki sem jo tudi končal. Še prej sem postal član Godbe Lukovica, pozneje še Godbe Domžale in Simfoničnega orkestra Domžale – Kamnik, a zdaj zaradi obveznosti v ansamblu z godbo bolj redko nastopam, saj se večina nastopov zgodi med vikendi,« nam pripoveduje Domen, ki je leta 2010 začel glasbeno kariero v skupini Mladi Gamsi in ostal z njimi do konca leta 2016, v začetku 2017 pa se je že pridružil Ansamblu Jureta Zajca, katerega član je še danes. Dobri dve leti je pel v duetu z Urško Lužar, ki jo je nato nadomestila Maja Berce.

Dogodivščin z nastopov se je nabralo kar veliko. Spomni se, kako je na eni od Noči Modrijanov, kjer je nastopal z Mladimi Gamsi, pozabil delček besedila. »Stopili smo na oder, v dvorani je bilo dobrih šest tisoč ljudi, spremljevalni ansambel je že začel igrati našo skladbo, v moji glavi pa totalen 'blackout'. In to je bila kitica, ki sem jo moral odpeti sam. Priznam, da so se mi močno tresle noge, a na srečo se mi je zadnji trenutek utrnila prva beseda besedila in se je vse izteklo, kot je treba,« se spomni.

Po osnovni šoli si je želel postati reševalec. »Da bi pomagal ponesrečencem in sedel za volanom reševalnega vozila, a me je tok življenja pripeljal do takšnih in drugačnih ovir in ta želja se mi ni izpolnila. Danes vozim kombi in bolnišnice, domove za ostarele, trgovine oskrbujem s sanitetnim materialom,« nam pove Domen. Gasilec pa je postal že pri šestih letih. »Vsa naša družina je gasilska, vsi smo člani Prostovoljnega gasilskega društva Studenec, dva brata sta poklicna gasilca. Jaz pravim, da gasilec ne postaneš, gasilec se rodiš in to živiš.« In v tej vlogi je že velikokrat pomagal pri različnih intervencijah, celo po neurjih.

Domen je prostovoljni gasilec že od šestega leta starosti.

Kakšna pa je razlika med Fehtarji in Ansamblom Jureta Zajca, ga pobaramo? »Stil glasbe je drugačen. Fehtarji izvajamo narodno-zabavno glasbo z dodanim zvenom trobil. Se pravi z glasovi trobente, saksofona in pozavne skupaj ter občasno celo električno kitaro. Sami nastopi so bolj energični, nabiti s pozitivo, dobro voljo, saj ustvarjamo tako imenovani podeželski rock'n'roll, medtem ko je glasba Ansambla Jureta Zajca tradicionalna narodno-zabavna,« sklene Domen, ki obožuje domače, kmečke jedi, ki jih pripravljata njegova mami in njegovo dekle.