Dom Binga Crosbyja: kjer je JFK srečal Marilyn (Suzy)

Prav v tej hiši naj bi se – če verjamete enemu od piscev njene biografije – zgodilo njuno edino intimno srečanje, tako je trdil njen zasebni maser, ki pravi, da sta se strastem predala v eni od spalnic 24. marca 1962.

Hišo so pošteno prenovili in posodobili notranjost. Ohranili so številne zgodovinske podrobnosti, kot so izpostavljeni tramovi in ​​svetle ploščice.