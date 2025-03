Dolly Parton žaluje: Odšel je njen najboljši prijatelj (Suzy)

Po skoraj šestdesetih letih skupnega življenja je 78-letna kantri legenda Dolly Parton sporočila, da je za vedno zatisnil oči njen ljubi mož Carl Dean. Dvainosemdesetletnik je od nekdaj cenil zasebnost in se ob ženi, čeprav jo je vedno podpiral, ni pogosto pojavljal.

Carl in Dolly na poročni dan 30. maja 1966

Par se je spoznal pred pralnico v Nashvillu, Carl je polagal asfalt, ko se je ona šele prebijala v glasbi. Vse življenje jo je spodbujal in ji stal ob strani, le blišča in pompa ni maral. Leta 2016 sta ob petdeseti obletnici poroke obnovila zaobljube na svojem domu, dve leti prej je pevka na festivalu Glastonbury razkrila, da je svojo veliko uspešnico Jolene napisala, ko se je neka bančna uradnica preveč zagrela za njenega moža. Ko je množica začela izražati neodobravanje, je Dolly dejala: »Brez skrbi, takoj sem ustavila zadevo in se znebila tiste čedne rdečelaske!« Smrt ljubljenega moža jo je zdaj povsem strla. »Nemogoče je z besedami povedati, kakšno ljubezen sva izkusila v teh dolgih letih,« je zapisala.