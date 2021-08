Dolenjca sta se vzela na Primorskem

Peter Fink, znani in priljubljeni dolenjski glasbenik, je pred oltar prvič pospremil eno od svojih hčera.

Spoznala sta se že v osnovnošolskih klopeh, iskrica med njima pa je preskočila veliko pozneje, ko sta bila oba že člana ansambla Topliška pomlad.je hči enega najbolj znanih in priljubljenih dolenjskih glasbenikov, ki ima istoimenski Ansambel Petra Finka. Peter ima sicer tri hčerke,je najstarejša,najmlajša, prva pa se je poročila prav srednja sestra, Valentina, ki jo je oče pospremil pred oltar, kar pa se ni zgodilo na rodnem Dolenjskem, saj se je okoli sto svatov zbralo v čudovitih Marezigah, kjer imajo tudi vinsko fontano, od tod pa se odpira čudovit razgled na Koper. In tam je potekal civilni obred poroke, ki je bil po ženinovih besedah zelo ganljiv. »Cerkvena poroka je sledila v nekaj minut oddaljenem Kopru. V cerkvi pa me je Valentina presenetila z lastno glasbeno točko, saj je skupaj s Kvatropirci zapela pesem Le s teboj. Vsem v cerkvi so se orosile oči in robčki so bili nujno potrebni,« nam je zaupal sveže poročeniPričakoval je, da bo zapel cerkveni zbor, a se to ni zgodilo. Namesto njega so peli Kvatropirci in njegova Valentina. Slavje se je nato znova nadaljevalo v Marezigah, v gostilni Karjola, kjer so svatje vztrajali vse do jutranjih ur. No, menda celo dopoldanskih. Za glasbo na civilnem obredu je poskrbel kar pevec Topliške pomladivso noč pa je svatovščino zabaval ženinu in nevesti zelo ljubi. »Res je bilo čudovito,« nam zaupata mladoporočenca, ki sta v poročno torto zarezala na razgledni točki prej omenjene vinske fontane. Svatovščina pa je bila izjemno dobro razpoložena in tudi šampanjcev se je odprlo kar nekaj. Ob otvoritvenem plesu je Valentina znova presenetila svojega Gašperja, saj je sama na novo posnela skladbo z naslovom Na stezi življenja, s čisto novim besedilom, posvečenim prav njemu. »Ko sem že mislil, da bodo zaigrali Kraljestvo naše sreče, sem zaslišal nekaj čisto novega,« nam pripoveduje še ves raznežen Gašper, ki doda, da je bil poročni dan resnično čustven in nepozaben. »In čisto prehitro je vse minilo,« nam zaupa.In kako to, da sta Dolenjca izbrala Primorsko za svojo poročno destinacijo? »Primorska nama je obema zelo ljuba, zato se tja velikokrat odpraviva na izlet, četudi samo za en dan,« nam še zaupata Valentina in Gašper, ki sta 28. decembra lani že dobila hčerkicoTrenutno pa se Ansambel Topliška pomlad že pripravlja na letošnji Ptujski festival, ki bo 3. septembra pri Puhovem muzeju v Sakušaku pri Juršincih. Na njem se bodo predstavili s polko z naslovom Fantov pet, ki jo lahko na spletni strani festivala Ptuj že slišite in vse do 29. avgusta zanjo že glasujete. S sveže poročenima Gašperjem in Valentino, ki jima seveda želimo vse dobro na njuni skupni življenjski poti, in ostalimi člani Topliške pomladi se bomo torej srečali zelo kmalu tudi v živo.FOTO: Boštjan Jamšek, osebni arhiv in Mojca Marot