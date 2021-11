Jožica Avbelj: Dokler bom migala, bom igrala

V MGL je trenutno na ogledu monodrama Le en smaragd, ki je bila napisana posebej zanjo in v kateri sodeluje z mlado ekipo. »Prijetno je delati z ljudmi, ki malo drugače razmišljajo in na stvari drugače gledajo. Od ljudi, s katerimi sodelujem, se rada tudi učim,« pravi. Bežala iz vrtca Jožica Avbelj je bila rojena v Postojni, kjer je preživela prvih nekaj let otroštva, potem pa so se preselili v Ljubljano. Želela si je imeti sestro in jo dobila. »Hotela sem, da bi ji bilo ime Jasna, ker mi moje ime niti najmanj ni bilo všeč.« Poimenovana je po mami Jožefi, in ker je o...