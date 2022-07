Vsaka naša kreacija (pošiljanje energije) – vodi v izravnavo. Če delamo na sebi, si želimo nekaj spremeniti. Ne želimo ponavljati preteklosti, ampak želimo nekaj novega. In točno to karma je – priložnost za spremembo in napredek. Karma je v resnici priložnost. In da izstopimo iz začaranih ciklov in da lažje spregledamo, naša duša pritegne v naše življenje ljudi, ki nam kot na filmskem platnu odslikujejo, kaj je tisto, kar želimo spremeniti. Ljudje se do nas obnašajo na podlagi naše energije. Če počnemo nekaj, česar sami ne sprevidimo, pritegnemo osebo, ki nam preprosto pokaže, kaj...