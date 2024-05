Dokazali bodo, da lahko s pravo miselnostjo premagaš vse ovire (Suzy)

Ines Kočar je odlična novinarka in voditeljica oddaje Koda, ki obožuje orientalski ples. Skupaj s koreografinjo in plesalko Aljo Shaar že enajsto leto pripravljata predstave. Tokratna nosi pomenljivo ime Sporočilo v steklenici in bo ponudila paleto raznolikih plesov, ritmov in barv.

»Naslov ni bil izbran naključno. Začutili sva, da ob trenutnem dogajanju doma in po svetu ne moreva in ne smeva ostati tiho. Čeprav bo imel v predstavi še vedno glavno besedo ples, bomo ustvarjalci z besedo in gibom občinstvu prenesli tudi sporočila o nesmiselnosti in tragičnih posledicah vojn, nepopravljivi škodi, ki jo povzročamo naravi, diskriminaciji in izključevanju drugačnih, naj gre za invalide, begunce ali starejše,« pravi Ines, ki je na oder povabila člane ranljivih skupin.

Ines Kočar FOTO: osebni arhiv

Skupaj bodo dokazali, da lahko s pravo miselnostjo premagaš vse ovire – plešeš, tudi če si priklenjen na invalidski voziček (Angelika Markič), stojiš na gledališkem odru gledališča, medtem ko v tvoji domovini divja vojna (Plesna skupina Haifa), ustvarjaš tudi v jeseni življenja (plesna skupina Habibi babi).