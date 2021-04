Dojenček ji pristaja!

Nobena skrivnost ni, da je Špela Grošelj dobra prijateljica in zaupnica radijske voditeljice Jerice Zupan, ki je pred kratkim povila prvorojenca Marsa Taja. Teta Špela, kot ji pravi Jerica, je pred nekaj dnevi končno dočakala trenutek, ko je lahko v naročje vzela malega korenjaka in ga stisnila k sebi. »Poglej te majhne rokice in nogice! Pikec mali, kako je droben,« je od veselja skoraj zavpila Špela, ko je božala Marsa, ob tem pa se je še pošalila, da je sinko njene prijateljice lušten po mami, bolj drobne postave pa po očetu. Navdušenja nad pestovanjem dojenčka ni skrivala, saj z veseljem in naglas rada pove, da si tudi sama nekoč želi postati mamica. Menda bo pred tem še malce potrenirala, saj se je Jerici ponudila za varuško, ko bo prijateljica potrebovala kaj časa zase.

Komentarji: