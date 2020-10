Dojenček Alena Kobilice pride sredi novembra

Alen Kobilica in Maja Prašnikar sta nedvomno eden najlepših slovenskih parov. Med drugim ju povezujejo ljubezen do športa, druženja in tudi poslovna strast, saj Maja svojemu dragemu pomaga pri širjenju njegovih izvrstnih sladoledov, spremlja pa ga tudi pri športnih podvigih. Med prvimi mu je nedavno čestitala za abrahama, ki sta ga seveda dostojno proslavila v družbi najbližjih. Najlepše darilo pa bosta zaljubljenca dobila novembra. Zdravniki so jima napovedali, da naj bi Maja, ki je sicer čudovita nosečnica, saj se ves čas sladkega pričakovanja dobro počuti, rodila sredi meseca. Zdaj so tradicionalne športne priprave, ki se jih Alen udeleži vsako leto, že za njim. Nanje ga je tako kot pred časom, ko je šel na Kanarske otoke, spremljala tudi Maja. Zaljubljenca pa imata tako končno več časa, da nakupita vse za dojenčka.