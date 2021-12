Dogodivščina Ilke Štuhec

Ilka Štuhec si je po prejšnji sezoni vzela nekaj več časa zase, da se je umirila in se spet našla. Želela si je na novo odkriti bistvo, strast in željo po treningih, tekmovanjih in zmagah.

Zdaj so ne preveč dobri rezultati pozabljeni, skodrana šampionka pa željna novih dokazovanj. Nedavno je z mamo, ki je tudi njena serviserka, in fizioterapevtko Tino Kobale doživela nekaj prav posebnega, kar se je je dotaknilo v dno srca in vedno klepetavo Štajerko pustilo brez besed. V ameriškem Koloradu je obiskala center za volkove in divje živali ter onemela ob navdušenju nad temi plemenitimi živalmi, ki že tisočletja ljudem vzbujajo tako občudovanje kot strah.

Za spomin se je seveda tudi fotografirala z njimi, mi pa želimo, da bi Ilki moč in modrost volkov pomagali do novih uspehov. Zdaj je namreč vso energijo usmerila v novo sezono in olimpijske igre v Pekingu.