Dočakala je svoj srečni konec (Suzy)

Igralka, ki jo najbolj poznamo kot lady Mary iz nadaljevanke Downton Abbey, se je prejšnji konec tedna poročila z Jasperjem Wallerjem-Bridgeem, izbrala pa je obleko oblikovalke Emilie Wickstead. Srečni dan je prišel sedem let zatem, ko je igralkin zaročenec John Dineen umrl za redko obliko raka, potem ko je skrbela zanj in bila ob njem tudi ob smrti. Michelle je dolgo žalovala, srečo pa nazadnje leta 2019 našla v objemu Jasperja, brata igralke Phoebe.

Seveda je z njo praznovala tudi Joanne Froggatt, v seriji njena služkinja Anna.

Manjkala nista niti Hugh Bonneville, njen downtonski oče, in Jim Carter, ki je igral butlerja Carsona.

Že januarja lani sta naznanila zaroko in zdaj mu je 41-letna temnolaska dahnila usodni da. Na poroki so bili seveda zbrani vsi njeni soigralci, med drugim Lily James in Elizabeth McGovern, nevesta pa je kar žarela od sreče.