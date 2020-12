Dobro je izkoristil odprtje občin

Le malo je športnikov, ki so že desetletja v vrhunski telesni pripravljenosti. Ni je lahko vzdrževati, še teže pa se je motivirati, posebno v teh negotovih časih, ko so od pomladi kot po tekočem traku odpadla vsa tekmovanja in celo olimpijske igre. Strelski šampion Rajmond Debevec mora imeti dobro kondicijo tako pri streljanju kot na splošno, da zdrži vse športne pritiske. Zato ga boste redno srečali v tekaških supergah po Rožniku in gojzarjih po nižjih in višjih hribih. Rad se odpravi v gore, zato ga je omejitev na občine še posebej utesnila, a jo je spoštoval. Zelo je bil vesel nedavnega rahljanja ukrepov na regije. Hitro je šel iz svoje ljubljanske občine na rob regije. Vse to je združil še z ljubeznijo do hribov in druženjem s sinom. Z Matejem sta se povzpela na Kamniško sedlo, ki je obilno zasuto s snegom. Bilo je čarobno lepo, Rajmond pa si želi še več takšnih podvigov.