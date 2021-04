Dobre vile za vedno

Malinovci!

Lani je film Jebi ga praznoval 20-letnico, igralecpa še vedno obuja spomine. Še danes ljudje na cesti za njim kličejo: »Hej, dobre vile!« nam je zaupal pred časom.»Pa me sploh ni bilo v reklami! Režisernas je opazoval, kako smo pili v Žmaucu, in si vse pridno zapisoval kot en špijon ... V resnici je ves čas tuhtal, kako bi nas 'uporabil', saj je pisal film Jebiga. Še pred začetkom snemanja tega filma nas je 'vrgel' v neko reklamo, v kateri je bil izrečen stavek: 'Joško, ti si naš najboljši prijatelj.' V tej reklami sem nastopil tudi jaz in ljudje so me na ulici dolgo klicali Joško.Takoj zatem je ustvaril kultne Dobre vile in ljudje so me kar sami od sebe povezali s tem. Malce pa sva si z, enim mojih najboljših prijateljev, ki v reklami res igra, celo podobna.« Na neki točki sem nehal vsakemu posebej razlagati, da pravzaprav nisem pravi, je takrat v smehu zamahnil z roko. Očitno pa spomin še dolgo ne bo zbledel.