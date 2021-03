Dobra zabava ob petkih zvečer

V ekipi Veseljakov bodo tekmovali Oto Pestner, Lucija Selak in Dejan Vunjak.

Melani Mekicar in Blaž Švab, voditelja oddaje V petek zvečer

Erosi in Oto Pestner bodo skupaj zapeli pesem Daleč je za naju pomlad kantavtorja Adija Smolarja.

Zadnjih 20 let na naši nacionalni televiziji ni bilo oddaje, v kateri bi se pelo in igralo v živo, že nocoj pa prihaja na spored zabavna glasbena oddaja V petek zvečer, v kateri bodo vsi sodelujoči nastopili v živo. Vodenje oddaje so televizijci zaupaliin prekaljenemu, ki je skupaj ztudi scenarist oddaje.Ob tem smo dolžni opravičilo simpatični Melani, saj smo na črko c v njenem priimku v prejšnji številki revije Suzy po pomoti dodali kljukico, čeprav je dejansko nima. In kaj bomo videli že nocoj, v prvi oddaji? Priča bomo prvim glasbenim presenečenjem, ko se bodo glasbeniki iz vrst zabavne in narodno-zabavne glasbe pomešali med seboj, spremljali pa bomo tudi glasbeni dvoboj.iniz ekipe Šarmerjev se bodo pomerili z Veseljaki v postavi:in. V štirih zabavnih igrah bodo pokazali, kaj vedo o 30-letni zgodovini slovenske glasbe, ob tem pa bo za dobro vzdušje skrbel 10-članski spremljevalni band, imenovan Diamanti, ki bo izvajalce različnih glasbenih zvrsti spremljal v živo. V humornih prizorih bodo sodelovaliin, glasbeniki pa se bodo seveda vsak teden menjavali.V nocojšnji prvi oddaji bomo videli in slišali skupino BQL, Ansambel Vikend, pevca, skupino Eros,, pa tudi člana zasedbe MI2. Oto Pestner bo skupaj z Ansamblom Vikend zapel Slakovega Čebelarja, z Erosi pa Smolarjevo Daleč je za naju pomlad. Rok Ferengja in Ivan Hudnik pa bosta z Lucijo Selak, sicer pevko Ansambla Saša Avsenika, ki bo tokrat zaigrala tudi na harmoniko, zapela pesem Veseli Ribničan. Basist Ansambla Toneta Rusa Matija Bizjan in Gregor Gramc iz Ansambla Vikend se bosta v pesmi Spogledljivka pomerila v tem, kdo od njiju bo šel z basom najnižje.»Oddaja v živo je vedno velik izziv, a hkrati prijetna poživitev. Trenutno nam scenarij nekoliko kroji tudi covid-19, saj zaradi njega kdo zadnjih hip odpove sodelovanje, a upam, da bo sčasoma tega vedno manj. Gledalci pa bodo priča temu, da lahko različni glasbeniki odlično sodelujejo med seboj,« razkriva Blaž Švab. Nekaj, kar bomo videli v prvi oddaji, pa razkrivajo tudi fotografije.