Dobra vila: zakon moči

Veste, kdaj boste resnično močni? Ko boste nekaj delali iskreno in naivno otroško (to ne pomeni brez moči). Najmočnejši boste, ko boste predani, ko boste služili in delali za najvišje dobro vseh vpletenih. Kako boste vedeli, da ste v tej energiji? Ko boste nekaj delali, ne, da bi vi nekaj dobili od tega, ampak bo to nekaj, kar boste počeli za druge. In takrat se zgodi čarovnija, ki prinaša ravnovesje – tedaj boste prejeli nazaj energijo v pomnoženih količinah in različnih oblikah. Mnogi si želijo stopiti na pot svojega poslanstva, ne zavedajo pa se, kaj v resnici poslanstvo je in kaj to ...