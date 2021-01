Zagotovo si to vprašanje zastavljate tudi vi. Vsak človek, brez izjeme, je na Zemlji z namenom. Čisto vsak prinaša en košček sestavljanke. Vsak ima svojo nalogo in skupaj tvorimo celoto – drug brez drugega ne moremo delovati. Vsi smo eno in povezani. Jaz sem ti in ti si jaz. Vem, da je sprva to teorijo težko razumeti. Vendar bolj ko se poglabljaš v duhovnost in raziskovanje samega sebe, bolj ugotavljaš, kdo si v resnici. Ko prideš v dušnem razvoju dovolj daleč, začutiš koncept enosti in prepletenosti. Takrat tudi razumeš, zakaj prihajamo na Zemljo znova in znova. Ker smo odločene duše, ...