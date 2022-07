Dobra vila svetuje: Kako spremeniti preteklost?

Poglejmo danes hitra in počasna čustva. Včasih sem jim rekla pozitivna in negativna – danes pa razumem, da čustva samo so, le ustvarjajo drugačno energijo. Počasna (negativna) čustva ustvarijo zelo malo energije, medtem ko hitra (pozitivna) ustvarjajo veliko energije, ki jo potrebujemo za dobro počutje, ustvarjanje in kreacijo. Maja Debevc. FOTO: Tanja Zrinsky Optimizem prinaša lepši jutri in pesimizem slabo počutje, blokado in negotovost. Čustva so bila in bodo del človeških življenj. Pomembno je le, kako močno bodo vplivala na nas. Ključno je, da čustvo čutimo, ga ozavestimo in pred...