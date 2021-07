Dobra vila: Moč notranjega monologa

O pozitivnih mislih in čustvih sem napisala že nešteto vrstic, pa vendar še vedno ugotavljam, da velika večina še ne prepozna svojega negativnega osredotočanja in negativnih notranjih monologov. Prepričana sem, da vam je že jasno, da pozitivno kreira pozitivno in negativno kreira negativno. Pa vendar, zakaj potem še vedno nekateri ne ustvarijo želenega? Stvar je preprosta. Ne zamenjujejo svojih negativnih misli s pozitivnimi. Svojih misli in časa ne porabljam za scenarije, kako mi ne bo uspelo, ampak premišljujem samo o rešitvah in dobrem. Vam izdam ključ, ki ustvarja želeno v mojem življenju...