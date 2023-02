Dobra vila Maja: Življenje spremeniš, ko narediš nekaj drugače

Najpogostejše vprašanje, ki sem ga dobila v zadnjih 13 letih, odkar delim svoje znanje in modrosti, je bilo: 'Maja, kako naj spremenim svoje življenje?' Še vedno sem prepričana, da je odgovor nanj zelo skrivnosten, pa vendar bom danes tudi vam odgovorila nanj. V duhovnosti sem se naučila, da so odgovori – tisti pravi – najenostavnejši. To so tista vprašanja, na katera bo odgovoril tudi otrok. Življenje spremeniš, ko narediš nekaj drugače. Če se namreč ne učimo, nimamo izkušenj in posledično ostajamo enaki. Če vsak dan vrtimo enake misli, enaka čustva, ustvarjamo enako elek...