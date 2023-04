Ko danes gledam nazaj svoje življenje in ljudi, ki sem jih v preteklosti srečevala, razumem, da je bilo vse povezano samo s partnerji in okolico. V zunanjem svetu sem iskala srečo, izpolnjenje, ljubezen in povezanost. Vse se je vrtelo okoli drugih. Verjela sem, da bom, ko bom spremenila tedanjega partnerja, srečna, izpolnjena in končno spoznala globoko ljubezen. Verjela sem naslednje: ko ga spremenim, mi bo dal tisto, kar potrebujem, in našla bom ljubezen in srečo. Namesto da spreminjate okolico, se vprašajte, kaj lahko spremenite v sebi, da ustvarite drugačne okoliščine. Vse, kar si želite o...