Dobra vila Maja: Želim si slišati intuicijo (Suzy)

Veliko ljudi išče komunikacijo z angeli in vodniki, osredotočajo se na svojo intuicijo in poskušajo slišati notranji glas. Ne opazijo pa, da je najpomembnejše, kaj narediš s sporočili, ki jih prejmeš. Res poslušate tihi notranji glas, ki vas opozarja na določeno osebo? Ali poslušate občutek v sebi, ki pravi, da tisti dan ne hodite na potovanje? Čisto vsi imamo intuicijo oz. šesti čut. Vsi, brez izjeme. Vendar se ta lahko razvija le, če ga poslušamo, ga priznamo in ne dvomimo o njem. Tudi sama sem pred leti večkrat podvomila o svojih občutkih in tistem, kar mi je sporočalo telo. Po letih vaje ...