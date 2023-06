Ste morda pri delu na sebi že ugotovili, da poznamo dve stopnji kreacije? Prva stopnja je vloga žrtve, pri kateri so za vse krivi drugi, drugi so razlog za naše počutje, nesrečo in slabo počutje, medtem ko je druga stopnja kreacije iz opolnomočenosti in zavedanja, da smo sami kreator svojega življenja. Kadar smo v vlogi žrtve, se pretirano ukvarjamo z ljudmi okoli sebe in s prstom kažemo na druge. Drugi so odgovorni za naša čustva in za to, kako se počutimo. Pa je to res? Se spomnite moje afirmacije: 'Nihče in nič mi nič ne more, če jaz ne dovolim'? Resnično se začnite zavedati, da je to res....