Veliko ljudi išče modrost, globino, predvsem pa znanje. Večina se še ne zaveda, da je v resnici vse, kar iščejo, že v njih. Kaj mislim s tem? Vi ste samo pozabili stvari. Kaj ni res, da ste duše v fizičnih telesih? Vaša duša ima že vse znanje, ki ga iščete. Ne spomnimo se ga, ker se rodimo v matrico in nižjo frekvenco, kot je naša duša. Ko pridemo na Zemljo, se odločimo, da bomo sodelovali v igri dvojnosti, izkušanja in spominjanja. Zapomnite si, da je um povezan z našimi možgani, čustva z našim telesom in občutki z našo dušo. Večkrat sem že omenila, da se boste z dušo povezali samo v trenutk...