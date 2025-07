Veste, zakaj že toliko let poudarjam pomen misli, občutkov in čustev? Ko boste enkrat razumeli, kako pravilno uporabljati misli in čustva, boste začeli nadzorovati lastno frekvenco in usmerjati svojo realnost. Začnite spoznavati, da je vse tam zunaj za vas. V resnici se spoznavamo samo skozi neprijetne izkušnje. Zakaj? Ker je treba uravnovesiti oba pola. Poskusite se izogibati sojenju, kajti s tem poudarjate, da ne razumete druge plati zgodbe. Ravno iz tega izhaja rek: Ne sodi, ker boš sojen. Vse se vrne z razlogom, da razumete. Še vedno ne vidite, da ste prišli sem izkušat sebe v tisoč in en...