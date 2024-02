Dobra vila Maja: Zaslišite tisti glas (Suzy)

Ob naših druženjih smo že spoznali, da delamo na sebi samo zato, ker ne verjamemo vase, mislimo, da nismo dovolj dobri, ker se nimamo dovolj zdravo radi. Globlje boste šli v duhovnosti, bolj boste spoznavali, da je to vse, zaradi česar imate težave. Gre samo za to, da začnete spoznavati, od kod to izvira, da zaslišite glas, ki vam govori, da niste dovolj dobri. Od kod stvari izvirajo, že veste – iz otroštva. Nad tem nimate velikega vpliva, ker preteklosti ne morete spremeniti, se pa iz nje lahko veliko naučite. Ko boste razumeli preteklost, boste lažje spreminjali sedanjost. Danes bi se bolj ...