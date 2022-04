Velikokrat dobim vprašanje, kakšna je razlika med 4. in 5. dimenzijo. Odgovor je vedno preprost. V 4. dimenziji gre za izkušanje dveh polov. Gre za slabo in dobro, za in proti, svetlobo in temo, gre preprosto za svet dvojnosti in polarnosti. Peta dimenzija pa je svet enosti. Svet ravnovesja, predvsem ravnovesja med dvema poloma česarkoli. Gre za stanje nič, nevtralnost, vse samo je. Odrastite! Začnite nadzorovati svoje misli in vsakič, ko pomislite nekaj negativnega o nečem, si ponovite o tej stvari tri pozitivne stvari. In če danes pogledamo katero koli področje, vse deluje na ločenosti, m...