Ali tudi vi verjamete, da ste kreatorji svojega življenja? Prepričana sem, da to verjame čisto vsak, ki na sebi dela vsaj nekaj let. A zakaj se potem zaplete, da ne spremenimo stvari oz. ne ustvarimo želenega? Zato ker globoko v sebi ne verjamemo v spremembo, zanjo premalo naredimo oz. ne čutimo, da smo vredni tega, kar si želimo. Zakaj se zaplete in ne ustvarimo želenega? Zato ker globoko v sebi ne verjamemo v spremembo, zanjo premalo naredimo oz. ne čutimo, da smo vredni tega, kar si želimo. Ta trenutek v svetu energij obstaja na tisoče možnosti, kaj lahko potegnete v svoje življenje. Vend...