Velikokrat prejmem to vprašanje in zagotovo ste se tudi vi že vprašali, zakaj delati na sebi. Kaj ni lep občutek notranjega miru, zaupanja in vedenja, da ste sami kreator svoje realnosti oz. življenja? Kaj ni lep občutek zavedanja, da imamo moč ustvarjanja? Mar ni lep občutek, da lahko iz misli oz. domišljije ustvariš fizično obliko? Kaj ni lep občutek globoke ljubezni, veselja? In ne nazadnje, mar ni lep občutek spoznanja, kdo si v resnici kot duša? Zato je vredno delati na sebi, da odkriješ, kdo si v resnici. Začnite zaupati, da so vse informacije shranjene v vas, samo spomniti se jih morat...