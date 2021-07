Dobra vila Maja: Zakaj ne ustvarim želenega?

Velikokrat me ljudje vprašajo, zakaj kljub delu na sebi ne ustvarijo želenega. Ves trik je v vaši vibraciji. Kaj s tem mislim? Nekaj je opredeliti stvari z domišljijo, nekaj drugega pa resnično čutiti in verjeti v želeno. Gotovo vam je švignilo po glavi, da si želite ustvariti npr. pravega partnerja. Ja, se strinjam z vami, vendar pozabljate, da je vsaka vaša druga trditev, da nimate partnerja, da vas nihče ne mara, da ponavljate afirmacije, vizualizirate in ga še vedno ni v vašem življenju. Ko človek resnično verjame v želeno, se ne sprašuje, zakaj tega ni v njegovem življenju, ampak zaupa do...