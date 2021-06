Dobra vila Maja: Začni se imeti rada

Zato sem prepričana, da ste že velikokrat slišali: Začni se imeti rada. Pa vendar pogosto opazim, da je ljudem prav ta stavek zelo abstrakten. Kaj je v resnici zdrava ljubezen do sebe? Skozi 29-letno raziskovanje sebe in duhovnih zakonitosti sem spoznala, da je najpomembnejša stvar, da začneš poslušati sebe, da se slišiš in deluješ v skladu s tem, kar čutiš, da je pravo zate. Seveda se ob tem velikokrat oglasijo ljudje in začnejo omenjati egoizem. Pri zdravi ljubezni do sebe ni egoizma, temveč poslušanje sebe. Ne govorimo o besedni zvezi 'čez trupla', ampak o tem, da z ljubeznijo izraž...