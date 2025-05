Včasih, ko se ujamemo v matrico in moški koncept delovanja, ne vidimo, da je v nekem danem trenutku vedno več rešitev. Poskušajte se ustaviti v situacijah, ko ne vidite naprej ali delujete po naučenem konceptu sistema. Ne delujte naučeno in ne rešujte stvari linearno. Začnite poslušati srce in intuicijo. Meni vedno pomaga, da se v takih trenutkih vprašam: Maja, mora obstajati še vsaj ena pot rešitve. Takrat se odklopim od naučenega delovanja in začnem čutiti stvari. Takrat ne delujem naučeno v akciji, ampak dovolim, da pritegnem prave situacije in možnosti. Dokler smo v omejeni realnosti in t...