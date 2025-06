Dobra vila Maja: Vesolje vas ščiti (Suzy)

Velikokrat se ljudje bojijo, da se jim bodo izmuznile priložnosti, in panično hitijo uresničevati želeno ali so nenehno v stresu, češ da bodo nekaj zamudili. Če v danem trenutku ni priložnosti, to ni zato, ker bi vas kdo kaznoval oz. bi vam nagajal. Ko ni priložnosti, gre v resnici za to, da se pripravljate na tisto, kar si želite. Ne gre za to, da ste zavrnjeni, ampak se razvijate in rastete. V resnici še niste energijsko pripravljeni na želeno, zato se kalite. Veste, kolikokrat sem opazila, da me vesolje v resnici ščiti, ko mi nečesa ne pripelje takoj? Kolikokrat sem šele čez nekaj časa vid...