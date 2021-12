Dobra vila Maja: Vaša čustva so vaše največje darilo

Naša čustva v resnici pokažejo pomembnost situacije oz. človeka okoli nas. Ste slišali, kje se skriva diamantek? Če se odzovete s čustvom žalosti, to sporoča, da ste nekaj izgubili. Če z jezo, da se je nekdo dotaknil vaših meja. Čustva nosijo informacije in njihova kakovost določa, kdo ste v resnici. Zelo pomembno je, da prepoznamo svoja čustva in na podlagi tega spoznamo svoje želje in potrebe. Zelo pomembno je, da ne delujete z več čustvi hkrati. Če se vam sproži ljubosumje, nato pa še reagirate z jezo, ste v dvojnih težavah. Če ne vemo, kaj čutimo, s tem ne vemo, kakšne so naše potrebe i...