Dobra vila Maja: V naslednjih mesecih bo energijska podpora za partnerstvo

Veliko vrstic sem že zapisala o moški in ženski energiji. Pa vendar opažam, da je pri nekaterih na tem področju še veliko neznank. Vsak izmed nas ima v sebi dva pola, tako žensko energijo kot moško, oboje je treba spraviti v ravnovesje. Kaj je ženska energija? Sočutje, milina, nežnost, skrb za druge. Kaj je moška energija? Akcija in delovanje. Morda nekateri že razumete te vrstice in se sprašujete, zakaj sem se odločila za to temo? Če je v kolektivni zavesti preveč moške energije, nastajajo vojne. Če je tam preveč ženske energije, ni nič narejeno. Odgovor je vedno v ravnovesju in enosti. Z...