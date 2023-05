Dobra vila Maja: Ustvarjamo take okoliščine, kakršna so naša čustva

Večinoma sem bila jezna na to, da se nisem postavila zase oz. so mi ljudje kazali moje pomanjkanje – nisem dovolj dobra. Ko sem se začela imeti rada, začela verjeti, da zmorem in sem dovolj dobra, se je vse spremenilo.