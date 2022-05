Veliko sem zadnja leta opazovala počasna čustva, se analizirala in opazovala. Za začetek ponovimo, kaj počasna čustva sploh so. Včasih sem jim rekla negativna čustva, danes pa razumem, da so to samo počasna, lepljiva čustva, ki ne ustvarjajo veliko energije. Je pa res, da so to tista, ki lahko povedo veliko o nas samih, predvsem o naših ranah. Če si znamo, ko jih čutimo, pogledati v oči, lahko vidimo, kaj je še tisto, kar je treba spremeniti. Vsak človek deluje iz svojega znanja, predvsem pa nezavedanja. Vsak deluje iz svoje rane. Res mislite, da bi ljudje, če bi vedeli, kaj delajo, to počeli...