Dobra vila Maja: Ste se kdaj vprašali, zakaj želite ugajati? (Suzy)

DUHOVNOST

Dovolila sem si razočarati druge in nehala postavljati potrebe drugih pred svoje.

Ljudje hočemo ugajati in želimo, da nas drugi sprejmejo, cenijo in imajo radi. A kako nas bodo imeli drugi radi, nas cenili in sprejemali, če tega ne počnemo sami? Ne vidite, da imamo ravno zato težave, ker se večina nima zdravo rada, se ne ceni in ne verjame vase, v svoje sposobnosti, darove in polja možnosti, predvsem čarobnosti? Do kdaj se boste še prilagajali in za ceno česa? Seveda ne začnite v naglici reševati stvari in postavljati meje. Dokler nečesa ne bo v vas, tudi zunaj ne bo. Dokler se ne soočite z vibracijo, ki jo oddajate, ste lahko še toliko v akciji, razlagate, postavljate ...