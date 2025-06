Mnogi še vedno ne razumejo, kaj pomeni biti prisoten v situaciji oz. da se zavedaš trenutka zdaj. Biti prisoten pomeni, da se zavedaš, kaj se ti dogaja in zakaj. Predvsem pa, da si pozoren, kaj privlačiš v svojo realnost skozi svoje elektromagnetno polje, ki ga ustvarjajo tvoje misli in čustva. Kako boste najlažje opazili, ali ste prisotni v situacijah? Ko ne boste nič razmišljali in čutili, ampak boste samo prisotni, v točki nič in zavedanju, da vse samo je. Ta trenutek nima predznaka + ali –. Takrat samo uporabljate občutke, ne čustvujete. Prisotnost pomeni, da se zavedate, ali je neka stva...