Dobra vila Maja: Sreča si ti, ne okolica

Velikokrat me ljudje vprašajo, kako se spremeniti in delovati drugače. Vsakič znova je moj odgovor zelo preprost. Nič vam ni treba spremeniti, samo spomniti se morate, kdo ste v resnici. Pri delu na sebi v resnici ne gre za spreminjanje, ampak spominjanje. Verjetno se na tem mestu sprašujete, česa se morate spomniti. Spomniti se morate, da niste samo telo, ampak ste duša v človeškem telesu. Začnite ločevati med osrečevanjem drugih in tem, da sebe potlačite, da bi ugajali drugim. Zdrava ljubezen do sebe je ključna v teh časih. V resnici torej ne gre za to, da je z vami 'nekaj narobe'...