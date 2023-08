Dobra vila Maja: Sprejmite svoje telo (Suzy)

Ste se kdaj vprašali, koliko se kritizirate? Včasih so vas kritizirali drugi, danes pa ste to vlogo prevzeli sami. Kolikokrat si poveste, da niste dovolj dobri? Kolikokrat si poveste, da niste vredni in si ne zaslužite? Predvsem pa, kolikokrat kritizirate svoje telo in se ne sprejemate? Se zavedate, da sebe kritizirate bolj kot vas kritizirajo drugi? Večkrat sem že omenila, da si veliko okoliščin in ljudi izberete pred rojstvom. Ste kdaj pomislili, da si izberete tudi telo, ki bo najbolje podprlo vaše poslanstvo in nalogo, ki ste si jo izbrali? Zato je tako pomembno, da sprejmete vse vidike s...