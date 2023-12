Dobra vila Maja: Šest teles se združuje v eno (Suzy)

Vesela sem, zelo vesela, da sta epigenetika in kvantna fizika začeli dokazovati, da naša prepričanja in vzorci vplivajo na naše telo, predvsem pa, da to kreira naše življenje. Seveda za tiste, ki že leta delate na sebi, ni to nič novega. Bolj kot vse drugo se sprašujem, zakaj ne slišimo še marsičesa znanstvenega o genih, celicah, DNK, kromosomih in se o tem ne začne govoriti na glas. Ah, saj vem – tudi te odgovore že imate. Poglobimo se raje v znanje, kajti to spreminja kolektivno zavest in pripelje do velikih odkritij in uvidov. Sama sem v zadnjih 31 letih ugotovila, da smo sestavljeni iz še...