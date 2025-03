Zadnje čase opažam, koliko ljudi je postalo preveč navezanih na svoje telefone. Še niste opazili, da vam jemljejo pozornost? Kolikokrat vzamete v roke telefon, ker želite pogledati neko informacijo, a v tistem trenutku nekaj prevzame vašo pozornost in vas zapelje nekam drugam, preden se tega zavedate, pa mine vsaj pol ure? Se še spomnite časov, ko smo se dobili ob določeni uri, pod uro na železniški postaji? Z lahkoto smo živeli brez telefonov, e-pošte in facebooka? Živeli smo v trenutku zdaj in uživali, se družili in pogovarjali. Povežite se z ljudmi v živo in ne prek telefonov. Pogovarjajte...