Dobra vila Maja: Še niste opazili, da se na Zemlji igramo? (Suzy)

Pravila igre so univerzalna in kozmična načela, lahko jim rečemo tudi zakoni duhovnega sveta. Vse deluje po načelu 'kar oddajaš, to prejemaš'. Ste kreatorji svoje izkušnje, ne žrtve. Prevzemanje odgovornosti je ključ do vaše modrosti. Vse, kar mislimo, rečemo, občutimo in naredimo, ima energijsko posledico. Kar seješ, to žanješ. Obdajajo nas ogledala, ki kažejo, kje smo v resnici. Vsi smo prepleteni, vsi smo eno, in kar naredimo drugemu, storimo v resnici sebi. Vse deluje po načelu ravnovesja med dajanjem in prejemanjem, predvsem med akcijo in mirovanjem. Vse ima namen, vse je tu z razlogom. ...