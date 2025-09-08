DUHOVNOST

Dobra vila Maja: Še niste opazili, da se na Zemlji igramo? (Suzy)

Najprej je treba razumeti, da je to planet svobodne volje in izbire.
Fotografija: Dobra vila Maja. FOTO: Osebni Arhiv
Dobra vila Maja. FOTO: Osebni Arhiv

Maja Debevc
08.09.2025 ob 06:00
Maja Debevc
08.09.2025 ob 06:00

Pravila igre so univerzalna in kozmična načela, lahko jim rečemo tudi zakoni duhovnega sveta. Vse deluje po načelu 'kar oddajaš, to prejemaš'. Ste kreatorji svoje izkušnje, ne žrtve. Prevzemanje odgovornosti je ključ do vaše modrosti. Vse, kar mislimo, rečemo, občutimo in naredimo, ima energijsko posledico. Kar seješ, to žanješ. Obdajajo nas ogledala, ki kažejo, kje smo v resnici. Vsi smo prepleteni, vsi smo eno, in kar naredimo drugemu, storimo v resnici sebi. Vse deluje po načelu ravnovesja med dajanjem in prejemanjem, predvsem med akcijo in mirovanjem. Vse ima namen, vse je tu z razlogom. ...

Več iz te teme:

duhovna modrost Dobra vila Maja duhovni nasvet Suzy odnosi ljubezen Maja Debevc duhovnost Dobra Vila duhovne modrosti

