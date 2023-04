Dobra vila Maja: Se imate zdravo radi?

V mojih knjigah boste velikokrat prebrali, da je pri delu na sebi eden od ključnih korakov do spremembe življenja zdrava ljubezen do sebe. Ta ljubezen je naša rast ob situacijah, v katerih zorimo, predvsem pa gre za spoštovanje sebe in dejanja, ki nas podpirajo na duhovni poti. Sama sem ugotovila, da je ljubezen do sebe tudi spoštovanje svojih misli in občutkov, kar vodi do dobrega počutja, notranjega miru, predvsem pa sreče. Vsekakor je ta moč ljubezni prepletena tudi s tem, da veš, da si zaslužiš in da ti pripada le najboljše, in se ne zadovoljiš z manj, kot si zaslužiš. Človek lahko ljubi...