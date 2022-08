Pred leti, ko sem se še sprehajala po nezdravih partnerskih odnosih, sem se srečala z vzorcem, da nisem znala biti sama. Posledično sem vztrajala v (ne)pravih partnerskih odnosih in dovoljevala marsikatere stvari, za katere danes vem, da niso bile dobre. Seveda sem vse te nezdrave stvari potrebovala, kako bi drugače spoznala zdrave? Vse na Zemlji deluje tako, da se najprej kotalimo v nezdravem, da potem spoznamo drugo plat in ugotovimo, da imamo možnost izbire. Spoznala sem, da sem na ta planet prišla sama, tukaj sem sama in odšla bom sama. Te misli me po 20 letih še vedno spremljajo. Najpo...